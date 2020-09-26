26 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Mainz 05 - Stuttgart maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Mainz 05 - Stuttgart maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 Giriş Tarihi: 26.09.2020

'nın 2. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Mainz 05 - Stuttgart maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 2. Hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Mücadele hakkında birçok araştırma yapılıyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal ve saat arama motorlarında aratılıyor. Peki, Mainz 05 - Stuttgart maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

MAINZ 05 - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Mainz 05 - Stuttgart maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 16:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

MAINZ 05 - STUTTGART MAÇININ MUHTEMEL 11'İ

Mainz 05: Zentner, Brosinski, Juste, Niakhaté, Baku, Martins, Burkardt, Latza, Onisiwo, Quaison, Mateta

Stuttgart: Kobel, Stenzel, Anton, Kempf, Sosa, Coulibaly, Endo, Castro, Fundu, Didavi, Kalajdzic

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Schalke 04 - Werder Bremen maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Schalke 04 - Werder Bremen maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Arminia Bielefeld - Köln maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Arminia Bielefeld - Köln maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Augsburg - B. Dortmund maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Augsburg - B. Dortmund maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör