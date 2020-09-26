26 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Inter - Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Inter - Fiorentina maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.09.2020

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Inter ile karşılaşacak. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Inter - Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Inter ile kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Inter - Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

INTER - FIORENTİNA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Inter - Fiorentina maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 21:45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

INTER - FIORENTİNA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Inter: Handanovic (C); D'Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez

Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, German Pezzella (C), Caceres; Chiesa, Castrovilli, Amrabat, Bonaventura, Biraghi; Kouamé, Ribery

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