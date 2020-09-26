İngiltere Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde Crystal Palace ile Everton karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Crystal Palace - Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Crystal Palace ile Everton kozlarını paylaşacak. Selhurst Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı konusu oldu. Peki, Crystal Palace - Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE - EVERTON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Everton maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE - EVERTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Crystal Palace: Guaita; Ward, Kouyate, Sakho, Mitchell; Townsend, McArthur, McCarthy, Schlupp; Ayew, Zaha

Everton: Pickford; Coleman, Keane, Mina, Digne; Gomes, Allan, Doucoure; Rodriguez, Calvert-Lewin, Richarlison

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