Cagliari - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Vedat Muriqi oynayacak mı?
İtalya Serie A'nın ilk haftasında Cagliari ile Lazio karşılaşacak. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Cagliari - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Vedat Muriqi oynayacak mı?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Cagliari ile Lazio kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Cagliari - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Vedat Muriqi oynayacak mı?
CAGLIARI - LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Cagliari - Lazio maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.
CAGLIARI - LAZIO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Cagliari: Cragno, Faragò, Walukiewicz, Pisacane, Lykogiannis, Nandez, Marin, Rog, Sottil, Simeone, Joao Pedro
Lazio: Strakosha, Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile
VEDAT MURIQI OYNAYACAK MI?
Fenerbahçe'nin 20 milyon euro bonservis ile Lazio'ya sattiğı yıldız futbolcu Vedat Muriç'in bu akşam oynamayacak. Vedat Muriç'in geçtiğimiz günlerde corona virüsü testi pozitif çıkmıştı.
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