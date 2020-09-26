26 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Burnley - Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Burnley - Southampton maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 Giriş Tarihi: 26.09.2020

'in 3. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Burnley - Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaşacak. Turf Moor Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı konusu oldu. Peki, Burnley - Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BURNLEY - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Burnley - Southampton maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 22:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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