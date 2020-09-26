İngiltere Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde Burnley ile Southampton karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Burnley - Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Burnley ile Southampton kozlarını paylaşacak. Turf Moor Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı konusu oldu. Peki, Burnley - Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BURNLEY - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Burnley - Southampton maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 22:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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