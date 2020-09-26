26 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Mönchengladbach - Union Berlin maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

B.Mönchengladbach - Union Berlin maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 Giriş Tarihi: 26.09.2020

'nın 2. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Union Berlin ? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 2. Hafta mücadelesinde B. Mönchengladbach ile kozlarını paylaşacak. Mücadele hakkında birçok araştırma yapılıyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal ve saat arama motorlarında aratılıyor. Peki, - Union Berlin ? Hangi kanalda?

B.MÖNCHENGLADBACH - UNION BERLIN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

B.Mönchengladbach - Union Berlin maçI 26 Eylül Cumartesi günü saat 16:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

B.MÖNCHENGLADBACH - UNION BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

B. Mönchengladbach: Sommer, Bensebaini, Ginter, Elvedi, Lainer, Neuhaus, Kramer, Wolf, Stindl, Hofmann, Herrmann

Union Berlin: Luthe, Friedrich, Knoche, Schlotterbeck, Trimmel, Griesbeck, Prömel, Schmiedebach, Gießelmann, Bülter, Awoniyi

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