Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Union Berlin karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Union Berlin maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 2. Hafta mücadelesinde B. Mönchengladbach ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Mücadele hakkında birçok araştırma yapılıyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal ve saat arama motorlarında aratılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Union Berlin maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

B.MÖNCHENGLADBACH - UNION BERLIN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

B.Mönchengladbach - Union Berlin maçI 26 Eylül Cumartesi günü saat 16:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

B.MÖNCHENGLADBACH - UNION BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

B. Mönchengladbach: Sommer, Bensebaini, Ginter, Elvedi, Lainer, Neuhaus, Kramer, Wolf, Stindl, Hofmann, Herrmann

Union Berlin: Luthe, Friedrich, Knoche, Schlotterbeck, Trimmel, Griesbeck, Prömel, Schmiedebach, Gießelmann, Bülter, Awoniyi

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