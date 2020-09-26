26 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Augsburg - Borussia Dortmund | CANLI

Augsburg - Borussia Dortmund | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 Giriş Tarihi: 26.09.2020

'nin (Bundesliga) 2. haftasında Augsburg ile , WWK Arena'da kozlarını paylaşıyor. 26 Saat 16.30'da başlayan karşılaşma A Spor HD'den ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Bundesliga devi , deplasmanda Augsburg ile karşılaşıyor; Haaland, Sancho, Reus ve A Spor'da sahneye çıkıyor…

Ligdeki ilk maçında Union Berlin'i deviren Augsburg, Dortmund'a da geçit vermek istemiyor.

Saat 16.30'da başlayan Augsburg - Borussia Dortmund mücadelesi A Spor HD ve aspor.com.tr'den naklen yayınlanıyor.

AUGSBURG - BORUSSIA DORTMUND İLK 11'LER

Augsburg: Gikiewicz, Framberger Gouweleeuw, Uduokhai, Iago, Gruezo, Khedira, Caligiuri, Hahn, Gregoritsch, Niederlechner

B. Dortmund: Bürki, Akanji, Hummels, Emre Can, Meunier, Guerreiro, Witsel, Bellingham, Reyna, Sancho, Haaland

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İŞTE GOLLER

GOL | Augsburg 1-0 Borussia Dortmund

GOL | Augsburg 2-0 Borussia Dortmund

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