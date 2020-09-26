Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Armina Bielefeld ile Köln karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Arminia Bielefeld - Köln maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 2. Hafta mücadelesinde Armina Bielefeld ile Köln kozlarını paylaşacak. Mücadele hakkında birçok araştırma yapılıyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal ve saat arama motorlarında aratılıyor. Peki, Arminia Bielefeld - Köln maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ARMINIA BIELEFELD - KÖLN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Arminia Bielefeld - Köln maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 16:30'da oynanacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

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