25 Eylül 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Lille - Nantes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Lille - Nantes maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 Giriş Tarihi: 25.09.2020

1. Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam ediyor. , , ve Mustafa Kapı'nın formasını giydiği , sahasında Nantes'ı konuk ediyor. Mücadele Türk futbolseverlerin de dikkatini çektiyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lille - Nantes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

1. Ligi'nin 5. haftası kritik bir mücadeleye sahne olacak. , ve 'nın formasını giydiği , Nantes ile karşılaşacak. Maçın yayınlanacağı kanal ve saat futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Lille - Nantes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

LILLE - NANTES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lille - Nantes maçı 25 Eylül Cuma günü saat 22:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

LILLE - NANTES MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lille: Maignan; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo; Araujo, Soumare, Andre, Bamba; Burak Yılmaz, David

Nantes: Lafont; Appiah, Pallois, Girotto, Fabio; Chirivella, Traore; Coco, Blas, Simon; Emond

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