Bayern Münih - Sevilla maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bayern Münih - Sevilla muhtemel 11'ler...
UEFA Süper Kupası sahibini buluyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla, Budapeşte'deki dev finalde karşı karşıya gelecek. Bundesliga'ya hızlı bir giriş yapan Alman devi, mücadelenin mutlak favorisi olarak gösteriliyor. İspanyol temsilcisi ise güçlü rakibini mağlup edip, Süper Kupa'yı müzesine götürmek istiyor. Peki, Bayern Münih - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bayern Münih - Sevilla maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
Alman devi Bayern Münih ile İspanyol temsilcisi Sevilla, UEFA Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yer alan Puskas Stadyumu'nda oynanacak mücadeleye corona virüsü salgını nedeniyle sınırlı sayıda seyirci alınacak. İşte Bayern Münih - Sevilla maçıyla ilgili tüm detaylar...
BAYERN MÜNİH - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Süper Kupa finalinde Bayern Münih ile Sevilla arasında oynanacak mücadele 24 Eylül Perşembe günü (bugün) saat 22.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Zorlu finali İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek.
SAKAT VE CEZALILAR
Zorlu maç öncesinde Bayern Münih'te sakatlığı bulunan isimlerden sol bek Davies'in oynaması beklenirken Coman ise forma giyemeyecek. Sevilla'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.
BAYERN MÜNİH - SEVILLA MUHTEMEL 11'LER
Bayern Münih: Neuer, Lucas Hernandez, Boateng, Alaba, Davies, Goretzka, Kimmich, Sane, Müller, Gnabry, Lewandowski
Sevilla: Bounou, Navas, Kounde, Diego Carlos, Escudero, Rakitic, Fernando, Jordan, Suso, En-Nesyri, Ocampos
EN ÇOK MILAN VE BARCELONA KAZANDI
UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları oldu.
Barcelona ve Milan, bu büyük organizasyonda 5'er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.
Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'de Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalyan ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.
Barcelona ise 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Katalan ekibi, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.
GALATASARAY 2000'DE KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ
UEFA Süper Kupa'yı 2000 yılında Galatasaray kazanma başarısı gösterdi.
Galatasaray, Monaco'da 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta UEFA Kupası şampiyonu olarak, Şampiyonlar Ligi şampiyonu İspanyol ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı.
Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.
SON YILLARA İSPANYOL DAMGASI
İspanyol ekipleri son 11 Süper Kupa'nın 9'unda şampiyonluğa ulaştı.
Barcelona ile 2009'da başlayan seri, 2010, 2012 ve 2018'de Atletico Madrid, 2011 ve 2015'te Barcelona, 2014, 2016 ve 2017'de de Real Madrid ile devam etti.
Bu süreçte sadece Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2013'te İngiltere temsilcisi Chelsea'yi penaltılarla 5-4 yenerek Süper Kupa'yı kazandı.
Kupayı bugüne kadar en çok müzesine götüren de İspanyol takımları oldu.
İspanyollar bu yıla kadar 27 takımla yer aldıkları finalden 15 şampiyonluk çıkardı. İtalyanlar ise 13 finalde 9 kez şampiyonluğa ulaştı.
24 AYRI TAKIM SEVİNDİ
Kupayı, geçmişte 12 ülkeden 24 farklı takım kazandı.
Kupada İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları 5'er, İspanyol ekibi Real Madrid ve İngiltere temsilcisi Liverpool 4'er, İspanya'dan Atletico Madrid ise 3 kez mutlu sona ulaştı.
UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Juventus ve Valencia 2'şer, Aberdeen, Aston Villa, Chelsea, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Bayern Münih de birer kez sahip oldu.
1972'DEKİ SÜPER KUPA RESMİYET KAZANMADI
Hollanda'nın Ajax takımıyla, İskoçya'nın Glasgow Rangers ekibi arasında 1972'de oynanan Süper Kupa, UEFA tarafından resmi değerlendirmeye alınmadı.
O yıl Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan Glasgow Rangers'ın, taraftarlarının olumsuz hareketleri sonucu Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle, UEFA iki takım arasında Süper Kupa oynanmasını desteklemedi. Bir gazetenin desteğiyle oynanan 2 maç sonunda Ajax rakibine üstünlük sağladı.
Süper Kupa, 1973'ten itibaren UEFA'nın resmi programına dahil edildi.
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