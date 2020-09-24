Bayern Münih-Sevilla | CANLI

UEFA Süper Kupası sahibini buluyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla, Budapeşte'deki dev finalde karşı karşıya geliyor. Bundesliga'ya hızlı bir giriş yapan Alman devi, mücadelenin mutlak favorisi olarak gösteriliyor. İspanyol temsilcisi ise güçlü rakibini mağlup edip, Süper Kupa'yı müzesine götürmek istiyor. Şampiyonların kupası UEFA Süper Kupa'nın kazananı kim olacak? Dev mücadelenin tüm detayları ve CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

Alman devi Bayern Münih ile İspanyol temsilcisi Sevilla, UEFA Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşıyor. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yer alan Puskas Stadyumu'nda oynanan mücadeleye corona virüsü salgını nedeniyle sınırlı sayıda seyirci alındı. Dev mücadelenin tüm detayları ve CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

BAYERN MÜNİH - SEVILLA İLK 11'LER

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Hernandez, Alaba, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Sane, Müller, Lewandowski.

Sevilla: Bounou, Navas, Carlos, Kounde, Escudero, Fernando, Jordan, Rakitic, Suso, Ocampos, De Jong.





BAYERN MÜNİH - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Süper Kupa finalinde Bayern Münih ile Sevilla arasında oynanan mücadele saat 22.00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Zorlu finali İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetiyor.

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