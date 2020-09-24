Luis Suarez Barcelona'da

Son dakika...Barcelona kulübü Uruguaylı golcü oyuncusu Luis Suarez'in transferi için Atletico Madrid ile anlaştığını resmen açıkladı.

Barcelona kulübü Uruguaylı golcü oyuncusu Luis Suarez'in transferi için bir başka La Liga ekibi Atletico Madrid ile anlaştığını resmen açıkladı. Luis Suarez'in 6 milyon Euro ve bonuslar karşılığında Atletico Madrid'e transfer olduğu resmi site üzerinden duyuruldu.

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