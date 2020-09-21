İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında heyecan devam ediyor. Wolverhampton ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Wolverhampton - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Wolverhampton evinde Manchester City'i konuk ediyor. Futbolseverler maçla ilgili tüm detayları arama motorlarında araştırıyor. Peki, Wolverhampton - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

WOLVERHAMPTON - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Wolverhampton - Manchester City maçı 21 Eylül Pazartesi günü saat 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

WOLVERHAMPTON - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Wolverhampton: Patricio; Saiss, Coady, Boly; Marcal, Moutinho, Dendoncker, Traore; Neto, Jimenez, Podence

Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Ake, Mendy; Rodri, De Bruyne, Bernardo; Torres, Sterling, Jesus

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