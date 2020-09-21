21 Eylül 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Wolverhampton - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Wolverhampton - Manchester City maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.09.2020

'in 2. haftasında heyecan devam ediyor. ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Wolverhampton - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. evinde 'i konuk ediyor. Futbolseverler maçla ilgili tüm detayları arama motorlarında araştırıyor. Peki, Wolverhampton - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

WOLVERHAMPTON - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Wolverhampton - Manchester City maçı 21 Eylül Pazartesi günü saat 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

WOLVERHAMPTON - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Wolverhampton: Patricio; Saiss, Coady, Boly; Marcal, Moutinho, Dendoncker, Traore; Neto, Jimenez, Podence

Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Ake, Mendy; Rodri, De Bruyne, Bernardo; Torres, Sterling, Jesus

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Aston Villa - Sheffield United maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Aston Villa - Sheffield United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Juventus rahat kazandı Juventus rahat kazandı
Son şampiyondan sessiz açılış! Son şampiyondan sessiz açılış!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör