21 Eylül 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Aston Villa - Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Aston Villa - Sheffield United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 Giriş Tarihi: 21.09.2020

'in 2. haftasında heyecan devam ediyor. ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Aston Villa - Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. evinde 'ı konuk ediyor. Futbolseverler maçla ilgili tüm detayları arama motorlarında araştırıyor. Peki, Aston Villa -Aston Villa - Sheffield United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

ASTON VILLA - SHEFFIELD UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Sheffield United maçı 21 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

ASTON VILLA - SHEFFIELD UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Mings, Targett, McGinn, Douglas, Hourihane, Trezeguet, Watkins, Grealish

Sheffield United: Ramsdale, Basham, Egan, O'Connell, Baldock, Berge, Norwood, Fleck, Stevens, McBurnie, Sharp

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