İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Sheffield United karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Aston Villa - Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa evinde Sheffield United'ı konuk ediyor. Futbolseverler maçla ilgili tüm detayları arama motorlarında araştırıyor. Peki, Aston Villa -Aston Villa - Sheffield United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

ASTON VILLA - SHEFFIELD UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Sheffield United maçı 21 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

ASTON VILLA - SHEFFIELD UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Mings, Targett, McGinn, Douglas, Hourihane, Trezeguet, Watkins, Grealish

Sheffield United: Ramsdale, Basham, Egan, O'Connell, Baldock, Berge, Norwood, Fleck, Stevens, McBurnie, Sharp

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