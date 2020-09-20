20 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Wolfsburg - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Wolfsburg - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.09.2020

'nın ilk haftasında heyecan devam ediyor. ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Wolfsburg - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da ilk hafta heyecanı devam ediyor. Ligin güçlü ekiplerinden ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Wolfsburg - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

WOLFSBURG - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Wolfsburg - Bayer Leverkusen maçı 20 Eylül Pazar günü saat 19:00'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

WOLFSBURG - BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Wolfsburg: Koen Casteels; Felix Klaus, Maxence Lacroix, John Brooks, Jerome Roussillon; Josip Brekalo, Maximilian Arnold, Xaver Schlager, Renato Steffen, Admir Mehmedi; Wout Weghorst

Bayer Leverkusen: Lukas Hradecky; Wendell, Jonathan Tah, Edmond Tapsoba, Lars Bender; Karim Bellarabi, Charles Aranguiz; Kerim Demirbay, Florian Wirtz, Moussa Diaby; Patrik Schik

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