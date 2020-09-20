20 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Southampton - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

Southampton - Tottenham maçı saat kaçta? Hangi Kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.09.2020

'in 2. haftasında ile Tottenham karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Southampton - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

'de heyecan devam ediyor. sahasında 'u konuk ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. İki takımında hedefi 3 puanı alarak haftayı galibiyetle tamamlamak. Peki, Southampton - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

SOUTHAMPTON - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Southampton - Tottenham maçı 20 Eylül Pazar saat 14:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

SOUTHAMPTON - TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Southampton: McCarthy; Walker-Peters, Stephens, Vestergaard, Bertrand; Smallbone, Ward-Prowse, Romeu, Djenepo; Ings, Long

Tottenham: Lloris; Doherty, Alderweireld, Dier, Davies; Ndombele, Hojbjerg; Moura, Lamela, Son; Kane

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