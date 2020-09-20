İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Southampton ile Tottenham karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Southampton - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Southampton sahasında Tottenham Hotspur'u konuk ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. İki takımında hedefi 3 puanı alarak haftayı galibiyetle tamamlamak. Peki, Southampton - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

SOUTHAMPTON - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Southampton - Tottenham maçı 20 Eylül Pazar saat 14:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

SOUTHAMPTON - TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Southampton: McCarthy; Walker-Peters, Stephens, Vestergaard, Bertrand; Smallbone, Ward-Prowse, Romeu, Djenepo; Ings, Long

Tottenham: Lloris; Doherty, Alderweireld, Dier, Davies; Ndombele, Hojbjerg; Moura, Lamela, Son; Kane

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