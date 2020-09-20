20 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Sassuolo - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Sassuolo - Cagliari maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.09.2020

İtalya Serie A'nın ilk haftasında ile karşı karşıya geliyor. Milli futbolcularımız ve 'ın formasını giydiği Sassuolo'da hedef mutlak galibiyet almak. Maç öncesinde futbolseverler tarafından merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sassuolo - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın ilk haftasında heyecan sürüyor. , sahasında 'yi konuk ediyor. Mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SASSUOLO - CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sassuolo - Cagliari maçı 20 Eylül Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

SASSUOLO - CAGLIARI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sassuolo: Consigli; , Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo

Cagliari: Cragno; Faragò, Walukiewicz, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro

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