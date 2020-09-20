İtalya Serie A'nın ilk haftasında Sassuolo ile Cagliari karşı karşıya geliyor. Milli futbolcularımız Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Sassuolo'da hedef mutlak galibiyet almak. Maç öncesinde futbolseverler tarafından merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sassuolo - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın ilk haftasında heyecan sürüyor. Sassuolo, sahasında Cagliari'yi konuk ediyor. Mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SASSUOLO - CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sassuolo - Cagliari maçı 20 Eylül Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

SASSUOLO - CAGLIARI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sassuolo: Consigli; Mert Müldür, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo

Cagliari: Cragno; Faragò, Walukiewicz, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro

DİĞER