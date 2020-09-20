20 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Real Sociedad - Real Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.09.2020

'da ilk maçına çıkacak olan , 2. hafta mücadelesinde 'a konuk oluyor. Kritik mücadeleden önce merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. Son şampiyon , sezonu açıyor. Yıldızlar topluluğu Real Madrid, deplasmanına konuk olacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Real Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

REAL SOCIEDAD - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Sociedad - Real Madrid maçı 20 Eylül Pazar günü saat 22:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

REAL SOCIEDAD - REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Sociedad: Remiro; Aihen, Llorente, Aritz, Gorosabel; Merino, Zubeldia, Roberto; Oyarzabal, Isak, Portu

Real Madrid: Courtois; Marcelo, Ramos, Varane, Carvajal; Kroos, Casemiro, Modric; Vinicius, Benzema, Rodrygo

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