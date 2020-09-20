İspanya La Liga'da ilk maçına çıkacak olan Real Madrid, 2. hafta mücadelesinde Real Sociedad'a konuk oluyor. Kritik mücadeleden önce merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Son şampiyon Real Madrid, sezonu açıyor. Yıldızlar topluluğu Real Madrid, Real Sociedad deplasmanına konuk olacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Real Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

REAL SOCIEDAD - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Sociedad - Real Madrid maçı 20 Eylül Pazar günü saat 22:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

REAL SOCIEDAD - REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Sociedad: Remiro; Aihen, Llorente, Aritz, Gorosabel; Merino, Zubeldia, Roberto; Oyarzabal, Isak, Portu

Real Madrid: Courtois; Marcelo, Ramos, Varane, Carvajal; Kroos, Casemiro, Modric; Vinicius, Benzema, Rodrygo

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