20 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Parma - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Parma - Napoli maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 Giriş Tarihi: 20.09.2020

A'nın ilk haftasında ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Parma - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

A'nın ilk haftasında heyecan sürüyor. , sahasında ligin güçlü takımlarından 'yi konuk ediyor. Mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Parma - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

PARMA - NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Parma - Napoli maçı 20 Eylül Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

PARMA - NAPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Parma: Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Pezzella; Hernani, Brugman, Grassi; Kucka; Inglese, Cornelius

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne

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