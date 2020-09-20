İtalya Serie A'nın ilk haftasında Parma ile Napoli karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Parma - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın ilk haftasında heyecan sürüyor. Parma, sahasında ligin güçlü takımlarından Napoli'yi konuk ediyor. Mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Parma - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

PARMA - NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Parma - Napoli maçı 20 Eylül Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

PARMA - NAPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Parma: Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Pezzella; Hernani, Brugman, Grassi; Kucka; Inglese, Cornelius

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne

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