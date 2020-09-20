20 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Marsilya - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Marsilya - Lille maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 Giriş Tarihi: 20.09.2020

Fransa 1. Ligi'nde heyecan devam ediyor. , , ve 'nın formasını giydiği , Fransanın dev kulüplerinden Marsilya'ya konuk oluyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Marsilya - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Fransa 1. Ligi'nde 4. hafta heyecanı sürüyor. Milli futbolcularımız , , ve 'nın formasını giydiği , Marsilya deplasmanına konuk olacak. Türk futbolseverlerin yakından takip ettiği müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Marsilya - Lille maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

MARSİLYA- LILLE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Marsilya - Lille maçı 20 Eylül Pazar günü saat 22:00'da beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

MARSİLYA- LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Marsilya: Mandanda; Sarr, Gonzalez, Caleta-Carr, Nagatomo; Rongier, Kamara, Sanson; Thauvin, Benedetto, Payet

Lille: Maignan; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Bradaric; Ikone, Andre, Soumare, Bamba; Burak Yılmaz, David

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