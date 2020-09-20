Fransa 1. Ligi'nde heyecan devam ediyor. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Lille, Fransanın dev kulüplerinden Marsilya'ya konuk oluyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Marsilya - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Fransa 1. Ligi'nde 4. hafta heyecanı sürüyor. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Lille, Marsilya deplasmanına konuk olacak. Türk futbolseverlerin yakından takip ettiği müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Marsilya - Lille maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

MARSİLYA- LILLE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Marsilya - Lille maçı 20 Eylül Pazar günü saat 22:00'da beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

MARSİLYA- LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Marsilya: Mandanda; Sarr, Gonzalez, Caleta-Carr, Nagatomo; Rongier, Kamara, Sanson; Thauvin, Benedetto, Payet

Lille: Maignan; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Bradaric; Ikone, Andre, Soumare, Bamba; Burak Yılmaz, David

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