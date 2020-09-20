20 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City - Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Leicester City - Burnley maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.09.2020

'in 2. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leicester City - Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. sahasında 'i konuk ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. İki takımında hedefi 3 puanı alarak haftayı galibiyetle tamamlamak. Peki, Leicester City - Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

LEICESTER CITY - BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leicester City - Burnley maçı 20 Eylül Pazar saat 21:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

LEICESTER CITY - BURNLEY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leicester City: Schmeichel, Castagne, Morgan, Çağlar, Justin, Ayoze, Tielemans, Ndidi, Maddison, Barnes, Vardy

Burnley: Pope, Bardsley, Tarkowski, Long, Taylor, Brady, Brownhill, Westwood, McNeil, Wood, Rodriguez

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