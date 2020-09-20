İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Leicester City ile Burnley karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leicester City - Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City sahasında Burnley'i konuk ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. İki takımında hedefi 3 puanı alarak haftayı galibiyetle tamamlamak. Peki, Leicester City - Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

LEICESTER CITY - BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leicester City - Burnley maçı 20 Eylül Pazar saat 21:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

LEICESTER CITY - BURNLEY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leicester City: Schmeichel, Castagne, Morgan, Çağlar, Justin, Ayoze, Tielemans, Ndidi, Maddison, Barnes, Vardy

Burnley: Pope, Bardsley, Tarkowski, Long, Taylor, Brady, Brownhill, Westwood, McNeil, Wood, Rodriguez

DİĞER