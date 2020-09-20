İtalya Serie A'nın ilk haftasında Juventus ile Sampdoria karşı karşıya geliyor. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus'ta hedef mutlak galibiyet almak. Maç öncesinde futbolseverler tarafından merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Juventus - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın ilk haftasında heyecan sürüyor. Juventus, sahasında Sampdoria'yı konuk ediyor. Mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

JUVENTUS - SAMPDORIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Juventus - Sampdoria maçı 20 Eylül Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak

JUVENTUS - SAMPDORIA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Ramsey, Alex Sandro; Kulusevski, Cristiano Ronaldo

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella

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