Werder Bremen - Hertha Berlin maçı A Spor'da! Werder Bremen - Hertha Berlin maçı ne zaman saat kaçta?

Bundesliga'da yeni sezon heyecanı başladı. Avrupa'nın önde gelen takımları ve futbolcuları, A Spor ekranlarında sahne alıyor. Günün önemli maçlarından milli futbolcumuz Ömer Toprak'ın formasını giydiği Werder Bremen, sahasında Hertha Berlin'i konuk oluyor. A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak mücadele saat 16.30'da başlayacak. İşte Hertha Berlin - Werder Bremen maçıyla ilgili detaylar...

Bundesliga'da 2020/2021 sezonu heyecanı başladı. Sezonun ilk maçında son şampiyon Bayern Münih, Schalke 04'ü 8-0 mağlup ederek lige hızlı bir başlangıç yaptı. Almanya Ligi'nde heyecan bugün oynanacak 6 karşılaşmayla devam edecek. Günün öne çıkan maçlarından biri ise Werder Bremen ile Hertha Berlin arasında oynanacak.

Milli futbolcumuz Ömer Toprak'ın forma giydiği Werder Bremen Piatek ve Lukebakio'lu Hertha Berlin'i konuk edecek.



Wohninvest Weserstadion'da oynanacak Werder Bremen-Hertha Berlin mücadelesi 19 Eylül 2020 Cumartesi 16.30'da naklen A Spor'dan yayınlanacak.

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