19 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Werder Bremen - Hertha Berlin maçı A Spor'da! Werder Bremen - Hertha Berlin maçı ne zaman saat kaçta?

Bundesliga'da büyük heyecan A Spor'da!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 Giriş Tarihi: 19.09.2020

Bundesliga'da yeni sezon heyecanı başladı. Avrupa'nın önde gelen takımları ve futbolcuları, A Spor ekranlarında sahne alıyor. Günün önemli maçlarından milli futbolcumuz 'ın formasını giydiği , sahasında 'i konuk oluyor. A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak mücadele saat 16.30'da başlayacak. İşte Hertha Berlin - Werder Bremen maçıyla ilgili detaylar...

Bundesliga'da 2020/2021 sezonu heyecanı başladı. Sezonun ilk maçında son şampiyon , 04'ü 8-0 mağlup ederek lige hızlı bir başlangıç yaptı. 'nde heyecan bugün oynanacak 6 karşılaşmayla devam edecek. Günün öne çıkan maçlarından biri ise ile arasında oynanacak.

Milli futbolcumuz 'ın forma giydiği Werder Bremen Piatek ve Lukebakio'lu Hertha Berlin'i konuk edecek.

Wohninvest Weserstadion'da oynanacak Werder Bremen-Hertha Berlin mücadelesi 19 Eylül 2020 Cumartesi 16.30'da naklen A Spor'dan yayınlanacak.

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