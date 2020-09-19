19 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Werder Bremen - Hertha Berlin | CANLI

Werder Bremen - Hertha Berlin | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 Giriş Tarihi: 19.09.2020

Bundesliga'da yeni sezon heyecanı başladı. Avrupa'nın önde gelen takımları ve futbolcuları, A Spor ekranlarında sahne alıyor. Günün önemli maçlarından milli futbolcumuz 'ın formasını giydiği , sahasında 'i konuk ediyor. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadele saat 16.30'da başladı. İşte Hertha Berlin - Werder Bremen maçıyla ilgili detaylar...

Bundesliga'da 2020/2021 sezonu heyecanı başladı. Sezonun ilk maçında son şampiyon , 04'ü 8-0 mağlup ederek lige hızlı bir başlangıç yaptı. 'nde heyecan bugün oynanacak 6 karşılaşmayla devam edecek. Günün öne çıkan maçlarından biri ise ile arasında oynanıyor.

Milli futbolcumuz 'ın forma giydiği Werder Bremen, Piatek ve Lukebakio'lu Hertha Berlin'i konuk ediyor.

Wohninvest Weserstadion'da oynanan Werder Bremen-Hertha Berlin mücadelesi saat 16.30'da başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

WERDER BREMEN - HERTHA BERLIN İLK 11'LER

Werder Bremen: Pavlenka, Selassie, Moisander, Friedl, Augustinsson, Eggestein, Klaassen, Chong, Osako, Sargent, Selke

Hertha Berlin: Schwolow, Pekarik, Boyata, Torunarigha, Mittelstadt, Tousart, Stark, Darida, Lukebakio, Cunha, Piatek

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İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL | Werder Bremen 0-1 Hertha Berlin
GOL | Werder Bremen 0-2 Hertha Berlin

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