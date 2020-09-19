Werder Bremen - Hertha Berlin | CANLI

Bundesliga'da yeni sezon heyecanı başladı. Avrupa'nın önde gelen takımları ve futbolcuları, A Spor ekranlarında sahne alıyor. Günün önemli maçlarından milli futbolcumuz Ömer Toprak'ın formasını giydiği Werder Bremen, sahasında Hertha Berlin'i konuk ediyor. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadele saat 16.30'da başladı. İşte Hertha Berlin - Werder Bremen maçıyla ilgili detaylar...

Bundesliga'da 2020/2021 sezonu heyecanı başladı. Sezonun ilk maçında son şampiyon Bayern Münih, Schalke 04'ü 8-0 mağlup ederek lige hızlı bir başlangıç yaptı. Almanya Ligi'nde heyecan bugün oynanacak 6 karşılaşmayla devam edecek. Günün öne çıkan maçlarından biri ise Werder Bremen ile Hertha Berlin arasında oynanıyor.

Milli futbolcumuz Ömer Toprak'ın forma giydiği Werder Bremen, Piatek ve Lukebakio'lu Hertha Berlin'i konuk ediyor.



Wohninvest Weserstadion'da oynanan Werder Bremen-Hertha Berlin mücadelesi saat 16.30'da başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

WERDER BREMEN - HERTHA BERLIN İLK 11'LER

Werder Bremen: Pavlenka, Selassie, Moisander, Friedl, Augustinsson, Eggestein, Klaassen, Chong, Osako, Sargent, Selke

Hertha Berlin: Schwolow, Pekarik, Boyata, Torunarigha, Mittelstadt, Tousart, Stark, Darida, Lukebakio, Cunha, Piatek

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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