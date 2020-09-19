İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde Villarreal ile Eibar karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Villarreal - Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 2. haftasında Villarreal ile Eibar karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

VILLARREAL - EIBAR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Villarreal - Eibar maçı 19 Eylül Cumartesi 17:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

VILLARREAL - EIBAR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Villarreal: Asenjo, Pedraza, Torres, Albiol, Peña, Gómez, Parejo, Iborra, Chukwueze, Alcácer, Moreno

Eibar: Dmitrovic, Rodrigues, Bigas, Oliveira, Correa, Inui, Expósito, Álvarez, León, Enrich, García

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