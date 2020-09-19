19 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Villarreal - Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Villarreal - Eibar maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.09.2020

'da heyecan devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Villarreal - Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 2. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

VILLARREAL - EIBAR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Villarreal - Eibar maçı 19 Eylül Cumartesi 17:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

VILLARREAL - EIBAR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Villarreal: Asenjo, Pedraza, Torres, Albiol, Peña, Gómez, Parejo, Iborra, Chukwueze, Alcácer, Moreno

Eibar: Dmitrovic, Rodrigues, Bigas, Oliveira, Correa, Inui, Expósito, Álvarez, León, Enrich, García

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