19 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Union Berlin - Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Union Berlin - Augsburg maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.09.2020

'da heyecan devam ediyor. Bundesliga'nın ilk hafta maçında ile Augsburg karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Union Berlin - Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga'nın 1. hafta mücadelesinde ile Augsburg karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Berlin - Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UNION BERLIN - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Union Berlin - Augsburg maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 16:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

UNION BERLIN - AUGSBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Union Berlin: Luthe, Friedrich, Knoche, Schlotterbeck, Trimmel, Gentner, Prömel, Schmiedebach, Gießelmann, Bülter, Teuchert, Gikiewicz

Augsburg: Iago, Gouweleeuw, Uduokhai, Framberger, Vargas, Khedira, Gruezo, Caligiuri, Niederlechner, Finnbogason

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