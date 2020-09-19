İngiltere Premier Lig'de 2. hafta heyecanı devam ediyor. Leeds United ile Fulham karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Leeds United - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de 2. hafta mücadelesinde Leeds United ile Fulham karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leeds United - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

LEEDS UNITED - FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leeds United - Fulham maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

LEEDS UNITED - FULHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leeds United: Meslier, Dallas, Struijk, Koch, Ayling, Harrison, Hernández, Phillips, Klich, Costa, Bamford

Fulham: Areola, Bryan, Hector, Ream, Tete, Cairney, Reed, Anguissa, Cavaleiro, Mitrovic, Kebano

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