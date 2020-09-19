19 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leeds United - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Leeds United - Fulham maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 19.09.2020

'de 2. hafta heyecanı devam ediyor. ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Leeds United - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de 2. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leeds United - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

LEEDS UNITED - FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leeds United - Fulham maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

LEEDS UNITED - FULHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leeds United: Meslier, Dallas, Struijk, Koch, Ayling, Harrison, Hernández, Phillips, Klich, Costa, Bamford

Fulham: Areola, Bryan, Hector, Ream, Tete, Cairney, Reed, Anguissa, Cavaleiro, Mitrovic, Kebano

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