İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. İlk hafta mücadelesinde Fiorentina ile Torino karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fiorentina - Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Fiorentina ile Torino karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FIORENTINA - TORINO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fiorentina - Torino maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

FIORENTINA - TORINO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fiorentina: Dragowski, Cáceres, Pezzella, Milenkovic, Biraghi, Castrovilli, Duncan, Bonaventura, Ribéry, Kouamé, Chiesa

Torino: Sirigu, Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Izzo, Linetty, Rincón, Meité, Berenguer, Belotti, Zaza

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