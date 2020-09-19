19 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Everton - West Bromwich maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Everton - West Bromwich maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 Giriş Tarihi: 19.09.2020

'de 2. hafta heyecanı devam ediyor. ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Everton - West Bromwich maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de 2. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Everton - West Bromwich maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

EVERTON - WEST BROMWICH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Everton - West Bromwich maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 14:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

EVERTON - WEST BROMWICH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Everton: Pickford, Digne, Mina, Keane, Coleman, Doucouré, Allan, Gomes, Richarlison, Calvert-Lewin, Rodríguez

West Bromwich: Johnstone, Townsend, O'Shea, Bartley, Ajayi, Furlong, Diangana, Livermore, Sawyers, Pereira, Robinson

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