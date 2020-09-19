İngiltere Premier Lig'de 2. hafta heyecanı devam ediyor. Everton ile West Bromwich karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Everton - West Bromwich maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de 2. hafta mücadelesinde Everton ile West Bromwich karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Everton - West Bromwich maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

EVERTON - WEST BROMWICH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Everton - West Bromwich maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 14:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

EVERTON - WEST BROMWICH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Everton: Pickford, Digne, Mina, Keane, Coleman, Doucouré, Allan, Gomes, Richarlison, Calvert-Lewin, Rodríguez

West Bromwich: Johnstone, Townsend, O'Shea, Bartley, Ajayi, Furlong, Diangana, Livermore, Sawyers, Pereira, Robinson

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