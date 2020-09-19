Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bundesliga'nın ilk hafta maçında Eintracht Frankfurt ile A. Bielefeld karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - A. Bielefeld maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga'nın 1. hafta mücadelesinde Eintracht Frankfurt ile Arminia Bielefeld karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

EINTRACHT FRANKFURT - ARMINIA BIELEFELD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 16:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

EINTRACHT FRANKFURT - ARMINIA BIELEFELD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Eintracht Frankfurt: Trapp, Abraham, Hinteregger, Hasebe, Kostic, Rode, Kohr, Kamada, Costa, Dost, Silva, Moreno

Arminia Bielefeld: Laursen, Pieper, Nilsson, Brunner, Doan, Hartel, Prietl, Consbruch, Córdova, Klos

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