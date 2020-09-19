19 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Celta Vigo - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Celta Vigo - Valencia maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.09.2020

'da heyecan devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Celta Vigo - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 2. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

CELTA VIGO - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Celta Vigo - Valencia maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 22:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

CELTA VIGO - VALENCIA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Celta Vigo: Villar, Olaza, Araújo, Aidoo, Mallo, Okay Yokuşlu, Tapia, Nolito, Méndez, Emre Mor, Aspas

Valencia: Doménech, Gayà, Diakhaby, Paulista, Wass, Kondogbia, Racic, Vallejo, Kang-In, Musah, Gómez

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