19 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Arsenal - West Ham United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.09.2020

'de 2. hafta heyecanı devam ediyor. ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Arsenal - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de 2. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ARSENAL - WEST HAM UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Arsenal - West Ham United maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 22:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

ARSENAL - WEST HAM UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Leno, Tierney, Magalhães, Holding, Maitland-Niles, Ceballos, Elneny, Bellerín, Aubameyang, Lacazette, Willian

West Ham United: Fabianski, Cresswell, Ogbonna, Diop, Fredericks, Rice, Soucek, Anderson, Noble, Bowen, Haller

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