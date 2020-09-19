İngiltere Premier Lig'de 2. hafta heyecanı devam ediyor. Arsenal ile West Ham United karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Arsenal - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de 2. hafta mücadelesinde Arsenal ile West Ham United karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ARSENAL - WEST HAM UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Arsenal - West Ham United maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 22:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

ARSENAL - WEST HAM UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Leno, Tierney, Magalhães, Holding, Maitland-Niles, Ceballos, Elneny, Bellerín, Aubameyang, Lacazette, Willian

West Ham United: Fabianski, Cresswell, Ogbonna, Diop, Fredericks, Rice, Soucek, Anderson, Noble, Bowen, Haller

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