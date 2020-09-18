Almanya Bundesliga heyecanı başlıyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Bayern Münih ile Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04 açılış maçında karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayern Münih - Schalke 04 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

Bundesliga'da heyecan başlıyor. Corona virüsü salgını sebebiyle geçtiğimiz sezon sekteye uğrayan liglerden biri de Bundesliga olmuştu. Sezon Bayern Münih'in şampiyonluğu ile tamamlandı. Yeni sezon heyecanı Bayern Münih - Schalke 04 maçı ile başlayacak. Maç öncesi futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Maçın yayın saati ve kanalı da merak edildi. Peki, Bayern Münih - Schalke 04 maçı saat kaçta? Hangi Kanalda?

BAYERN MÜNİH - SCHALKE 04 MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Allianz Arena'da oynanacak olan Bayern Münih - Schalke 04 maçı 18 Eylül Cuma günü saat 21:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

BUNDESLIGA HEYECANI BAŞLIYOR

Milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun forma giydiği Schalke 04'ün Bayern Münih'e konuk olacağı karşılaşma TSİ 21.30'da Allianz Arena'da başlayacak. Sezonun ilk haftasında 19 Eylül Cumartesi günü 6, 20 Eylül Pazar günü de 2 karşılaşma oynanacak.

2020-2021 sezonun başlaması daha önce 21 Ağustos olarak planlanmıştı. Ancak yeni tip corona virüsü (Covid-19) sebebiyle lige 11 Mart'tan 16 Mayıs'a kadar ara verilmesi ve Avrupa kupalarında final mücadelelerinin ağustosta oynanmasından dolayı yeni sezonun 18 Eylül'de başlamasına karar verildi. Bundesliga'nın 58. sezonu 22 Mayıs 2021'de tamamlanması planlanıyor.

MÜCADELE SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih ile Schalke 04 arasında yarın yapılacak 2020-2021 sezonun açılış karşılaşması Münih kentinde yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakalarının artması sebebiyle seyircisiz oynanacak. Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter, Münih'te son 7 gün içinde yeni vaka sayısı 100 bin kişide 47,6'ya yükseldiğini belirterek yeni tedbirlerin düşünülmesi gerektiğini ifade etti. "Böyle bir durumda binlerce kişinin stada gitmesine izin veremem." diyen Reiter, tarafların stada girmesine izin verilmesinin "yanlış bir sinyal" olacağını kaydetti.

Reiter, bunun hem taraftarlar hem de kulüpler için üzücü olduğunu bildiğini ifade ederek, "Covid-19 krizi henüz bitmedi. Herkes bunun bilincinde olması lazım" şeklinde konuştu.

Almanya'da eyaletlerin yönetimleri yeni tip Covid-19 salgını sebebiyle seyircisiz oynanan maçların yeniden seyircili olması konusunda iki gün önce anlaşmaya vararak statların kapasitesinin yüzde 20'sine kadar seyirci alınmasına izin vermişti.

Bavyera ekibi karşılaşma için 7 bin 500 seyirciyi stada almayı planlıyordu.

ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİ YİNE BAYERN MÜNİH

Bundesliga'da son 8 yıldır şampiyonluğa uzanan Bayern Münih, kadrosundaki kalitesiyle 2020-2021 sezonunda da şampiyonluğun en büyük adayı olarak dikkati çekiyor.

Geçen yılın kasım ayında takımın başına getirilen ve ilk sezonda lig şampiyonluğunun yanı sıra Almanya Kupası'nı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan tecrübeli teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki Bayern Münih, Manuel Neuer, Jerome Boateng, Thomas Müller, Alphonso Davies, Joshua Kimmich ve Robert Levandowski gibi bir çok yıldız futbolcuyu kadrosunda bulunduruyor.

Bavyera ekibi, Manchester Ctiy'den Leroy Sane, Schalke 04'den kaleci Alexander Nübel ve Paris Saint Germain'den Tanguy Nianzou Kouassi'yi de transfer ederek takımını daha da güçlendirdi.

2012-2013 sezonundan bu yana geçen 8 yılda 8 lig şampiyonluk yaşayan, 5 kez de Almanya Kupası'nı müzesine götüren Bayern Münih, bu sezon üst üste 9'uncu toplamda ise 31'inci lig şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

BU SEZON 14 TÜRK ASILLI FUTBOLCU BUNDESLIGA'DA MÜCADELE EDECEK



Bundesliga'da bu sezon 10 takımın kadrosunda 14 Türk asıllı futbolcu bulunuyor.

Schalke 04'ün kadrosunda milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun yanı sıra Suat Serdar, Münir Levent Mercan ve Can Bozdoğan ile 5 Türk asıllı futbolcu yer alırken, Wolfsburg'da Yunus Mallı, Borussia Mönchengladbach'ta Kaan Kurt, Mainz 05'te Levin Mete Öztunalı, Bayer Leverkusen'de Kerim Demirbay, Köln'de Salih Özcan, Borussia Dortmund'da Emre Can, Union Berlin'de Berkan Taz, Stuttgart'ta Atakan Karazor ve Werder Bremen'de Ömer Toprak forma giyecek. Hertha Berlin'de ise Erdinç Sözer antrenör olarak görev yapıyor. Öte yandan geçen sezon küme düşen Fortuna Düsseldorf ve Paderborn'un yerine 2. ligden Bundesliga'ya çıkma başarısı gösteren Arminia Bielefeld ve Stuttgart takımları mücadele edecek.

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