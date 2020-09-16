16 Eylül 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City Cengiz Ünder'e talip oldu!

Cengiz Ünder bombası! Yeni adresi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.09.2020

Roma'dan ayrılması gündemde olan Cengiz Ünder'e İngiltere'den sürpriz talip çıktı. İtalyan gazeteci Schira'nın haberine göre Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği milli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. | Son dakika transfer haberleri...

Roma'nın gözden çıkardığı Cengiz Ünder için ortaya atılan transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi. İtalyan gazetecei Nicolo Schira'nın haberine göre Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği ekibi , milli yıldız için Roma'ya cazip bir teklifte bulundu.

Haberde, İngiliz ekibinin Cengiz Ünder'i 25 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için Roma ile yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydettiği ifade edildi.

HERTHA DA PEŞİNDE
Öte yandan Schira, ekibi 'in de Cengiz Ünder için Roma'yla görüştüğünü belirtirken, Hertha'nın, İtalyan kulübüne satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi yaptığını öne sürdü.

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