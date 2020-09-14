İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Sheffield United sahasında Wolverhampton'ı konuk ediyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sheffield United - Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında heyecan devam ediyor. Sheffield United, sahasında Wolverhampton'ı konuk ediyor. Maçla ilgili birçok detay futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Sheffield United - Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SHEFFIELD UNITED - WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sheffield United - Wolverhampton maçı 14 Eylül Pazartesi saat 20:00'da S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

SHEFFIELD UNITED - WOLVERHAMPTON MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Sheffield United: Ramsdale, Basham, Egan, O'Connell, Stevens, Fleck, Lundstram, Norwood, Baldock, McGoldrick, McBurnie

Wolverhampton: Patrício, Boly, Coady, Saïss, Vinagre, Neves, Moutinho, Dendoncker, Traoré, Jota, Jiméne

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