14 Eylül 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Brighton - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Brighton - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 Giriş Tarihi: 14.09.2020

'in ilk haftasında sahasında 'yiı konuk ediyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Brighton - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in ilk haftasında heyecan devam ediyor. , sahasında 'yi konuk ediyor. Maçla ilgili birçok detay futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Brighton - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BRIGHTON - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brighton - Chelsea maçı 14 Eylül Pazartesi saat 22:15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

BRIGHTON - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Brighton: Ryan, Burn, Dunk, White, Veltman, Bissouma, Pröpper, Trossard, Lallana, Groß, Maupay

Chelsea: Arrizabalaga, Alonso, Rüdiger, Zouma, James, Jorginho, Kanté, Hudson-Odoi, Mount, Havertz, Werner

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