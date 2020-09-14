İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Brighton sahasında Chelsea'yiı konuk ediyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Brighton - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında heyecan devam ediyor. Brighton, sahasında Chelsea'yi konuk ediyor. Maçla ilgili birçok detay futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Brighton - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BRIGHTON - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brighton - Chelsea maçı 14 Eylül Pazartesi saat 22:15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

BRIGHTON - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Brighton: Ryan, Burn, Dunk, White, Veltman, Bissouma, Pröpper, Trossard, Lallana, Groß, Maupay

Chelsea: Arrizabalaga, Alonso, Rüdiger, Zouma, James, Jorginho, Kanté, Hudson-Odoi, Mount, Havertz, Werner

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