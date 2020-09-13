13 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

West Bromwich Albion - Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

West Bromwich - Leicester City maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 Giriş Tarihi: 13.09.2020

'in ilk haftasında milli futbolcumuz 'nün de formasını giydiği , Albion deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, West - Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in ilk haftasında heyecan devam ediyor. Albion ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi birçok detay futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, West - Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

WEST BROMWICH - LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

West Bromwich - Leicester City maçı 13 Eylül Pazar saat 16:00'da Tivibu Spor 3'te canlı yayınlanacak.

WEST BROMWICH - LEICESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

West Bromwich Albion:Johnstone, Gibbs, Bartley, Ajayi, O'Shea, Sawyers, Livermore, Diangana, Pereira, Phillips, Robson-Kanu

Leicester City: Schmeichel, Castagne, , Ndidi, Justin, Barnes, Maddison, Mendy, Tielemans, Gray, Vardy

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