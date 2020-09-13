West Bromwich Albion - Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City, West Bromwich Albion deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, West Bromwich Albion - Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında heyecan devam ediyor. West Bromwich Albion ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi birçok detay futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, West Bromwich Albion - Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
WEST BROMWICH - LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
West Bromwich - Leicester City maçı 13 Eylül Pazar saat 16:00'da Tivibu Spor 3'te canlı yayınlanacak.
WEST BROMWICH - LEICESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
West Bromwich Albion:Johnstone, Gibbs, Bartley, Ajayi, O'Shea, Sawyers, Livermore, Diangana, Pereira, Phillips, Robson-Kanu
Leicester City: Schmeichel, Castagne, Çağlar Söyüncü, Ndidi, Justin, Barnes, Maddison, Mendy, Tielemans, Gray, Vardy
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