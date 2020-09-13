13 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Villarreal - Huesca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Villarreal - Huesca maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 Giriş Tarihi: 13.09.2020

'nın ilk haftasında sahasında 'ı konuk ediyor. Mücadele öncesi merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Villarreal - Huesca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın ilk haftasında heyecan devam ediyor. - zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Mücadelenin muhtemel 11'i, yayın saati ve kanalı da merak ediliyor. Peki, Villarreal - Huesca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

VILLARREAL - HUESCA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Villarreal - Huesca maçı 13 Eylül Pazar saat 19:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

VILLERREAL - HUESCA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Villarreal: Asenjo, Pedraza, Torres, Albiol, Peña, Kubo, Parejo, Iborra, Chukwueze, Alcácer, Moreno

Huesca: Fernández, Luisinho, Ínsua, Pulido, Maffeo, Mosquera, Rico, Ferreiro, Real, Mir, Okazaki

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