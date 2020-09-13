İspanya La Liga'nın ilk haftasında Real Valladolid sahasında Real Sociedad'ı konuk ediyor. Mücadele öncesi merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Real Valladolid - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın ilk haftasında heyecan devam ediyor. Real Valladolid ile Real Sociedad zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Mücadelenin muhtemel 11'i, yayın saati ve kanalı da merak ediliyor. Peki, Real Valladolid - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

REAL VALLADOLID - REAL SOCIEDAD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Valladolid - Real Sociedad maçı 13 Eylül Pazar saat 17:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

REAL VALLADOLID - REAL SOCIEDAD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Valladolid: Masip, Nacho, Fernandez, Sanchez, Moyano, Villa, Alcaraz, Emeterio, Orellana, Guardiola, Plano



Real Sociedad: Remiro, Muñoz, Llorente, Elustondo, Gorosabel, Merino, Zubeldia, López, Barrenetxea, Isak, Portu

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