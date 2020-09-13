Lille - Metz maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Fransa 1. Ligi'nde heyecan devam ediyor. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Lille, sahsında Metz'i konuk ediyor. Mücadele öncesi maçın yayınlanacağı saat ve kanal merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Lille - Metz maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Fransa 1. Ligi'nde Lille ile Metz karşı karşıya geliyor. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın oynadığı Lille'in maçları Türk futbolseverler tarafından da takip ediliyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Lille - Metz maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
LILLE - METZ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Lille - Metz maçı 13 Eylül Pazar günü saat 14:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.
LILLE - METZ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Lille: Maignan, Bradaric, Botman, Fonte, Zeki Çelik, Bamba, Sanches, André, Ikoné, Burak Yilmaz
Metz: David, Oukidja, Udol, Boye, Bronn, Centonze, Pajot, Angban, Maïga, Nguette, Niane, Boulaya
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