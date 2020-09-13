13 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Lille - Metz maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Lille - Metz maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.09.2020

Fransa 1. Ligi'nde heyecan devam ediyor. , , ve 'nın formasını giydiği , sahsında 'i konuk ediyor. Mücadele öncesi maçın yayınlanacağı saat ve kanal merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Lille - Metz maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Fransa 1. Ligi'nde ile karşı karşıya geliyor. Milli futbolcularımız , , ve 'nın oynadığı Lille'in maçları Türk futbolseverler tarafından da takip ediliyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Lille - Metz maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

LILLE - METZ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lille - Metz maçı 13 Eylül Pazar günü saat 14:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

LILLE - METZ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lille: Maignan, Bradaric, Botman, Fonte, Zeki Çelik, Bamba, Sanches, André, Ikoné, Burak Yilmaz


Metz: David, Oukidja, Udol, Boye, Bronn, Centonze, Pajot, Angban, Maïga, Nguette, Niane, Boulaya

Lille Mustafa Kapı'yı resmen açıkladı haberin devamı

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