12 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool - Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Liverpool - Leeds United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.09.2020

'in açılış haftasında ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Liverpool - Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in ilk hafta mücadelesinde ile karşılaşacak. Futbolseverler tarafından maçla ilgili birçok araştırma yapılıyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Liverpool - Leeds United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

LIVERPOOL - LEEDS UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Liverpool - Leeds United maçı 12 Eylül saat 19:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - LEEDS UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson, Robertson, Dijk, Gomez, Alexander-Arnold, Keita, Fabinho, Henderson, Mané, Firmino, Salah

Leeds United: Meslier, Dallas, Cooper, Koch, Ayling, Harrison, Hernández, Phillips, Klich, Costa, Moreno

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