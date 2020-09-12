Liverpool - Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in açılış haftasında Liverpool ile Leeds United karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Liverpool - Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in ilk hafta mücadelesinde Liverpool ile Leeds United karşılaşacak. Futbolseverler tarafından maçla ilgili birçok araştırma yapılıyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Liverpool - Leeds United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
LIVERPOOL - LEEDS UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Liverpool - Leeds United maçı 12 Eylül saat 19:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
LIVERPOOL - LEEDS UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Liverpool: Alisson, Robertson, Dijk, Gomez, Alexander-Arnold, Keita, Fabinho, Henderson, Mané, Firmino, Salah
Leeds United: Meslier, Dallas, Cooper, Koch, Ayling, Harrison, Hernández, Phillips, Klich, Costa, Moreno
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