12 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Granada - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Granada - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 Giriş Tarihi: 12.09.2020

'nın açılış haftası maçında Granda, sahasında 'yu konuk ediyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

:'da heyecan başlıyor. Açılış hafta maçında ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde futbolseverler arama motorlarında maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Granada - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GRANADA - ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Granada - Athletic Bilbao maçı bu akşam saat 19:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

GRANADA - ATHLETIC BILBAO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Granada: Silva, Neva, Duarte, Sánchez, Díaz, Herrera, Milla, Iturra, Vico, , Puertas

Athletic Bibao: Simón, Balenziaga, Martínez, Álvarez, Capa, López, García, Morcillo, Muniain, Williams, García

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