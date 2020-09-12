Granada - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın açılış haftası maçında Granda, sahasında Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Granada - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
:İspanya La Liga'da heyecan başlıyor. Açılış hafta maçında Granada ile Athletic Bilbao karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde futbolseverler arama motorlarında maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Granada - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
GRANADA - ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Granada - Athletic Bilbao maçı bu akşam saat 19:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
GRANADA - ATHLETIC BILBAO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Granada: Silva, Neva, Duarte, Sánchez, Díaz, Herrera, Milla, Iturra, Vico, Soldado, Puertas
Athletic Bibao: Simón, Balenziaga, Martínez, Álvarez, Capa, López, García, Morcillo, Muniain, Williams, García
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