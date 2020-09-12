İspanya La Liga'nın açılış haftası maçında Granda, sahasında Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Granada - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

:İspanya La Liga'da heyecan başlıyor. Açılış hafta maçında Granada ile Athletic Bilbao karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde futbolseverler arama motorlarında maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Granada - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GRANADA - ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Granada - Athletic Bilbao maçı bu akşam saat 19:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

GRANADA - ATHLETIC BILBAO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Granada: Silva, Neva, Duarte, Sánchez, Díaz, Herrera, Milla, Iturra, Vico, Soldado, Puertas

Athletic Bibao: Simón, Balenziaga, Martínez, Álvarez, Capa, López, García, Morcillo, Muniain, Williams, García

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