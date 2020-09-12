İngiltere Premier Lig'in açılış maçında Fulham ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fulham - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in açılış maçında Fulham, sahasında Arsenal'i konuk ediyor. Futbolseverler tarafından maçla ilgili birçok araştırma yapılıyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Fulham - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FULHAM - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fulham - Arsenal maçı 12 Eylül saat 14:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

FULHAM - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fulham: Areola, Bryan, Hector, Ream, Tete, Cairney, Reed, Lemina, Cavaleiro, Mitrovic, Knockaert

Arsenal: Leno, Tierney, Holding, Saliba, Saka, Ceballos, Xhaka, Bellerín, Aubameyang, Nketiah, Willian

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