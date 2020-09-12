İspanya La Liga'nın açılış maçında Eibar, sahasında Celta Vigo'yu konuk ediyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Eibar - Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan başlıyor. Açılış maçında Eibar ile Celta Vigo karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde futbolseverler arama motorlarında maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Eibar - Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

EIBAR - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eibar - Celta Vigo maçı 12 Eylül'de saat 17:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

EIBAR - CELTA VIGO MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Eibar:Dmitrovic, Soares, Bigas, Oliveira, Correa, Inui, Expósito, Diop, León, Enrich, García

Celta Vigo:Villar, Olaza, Araújo, Aidoo, Mallo, Beltrán, Tapia, Nolito, Méndez, Emre Mor, Aspas

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