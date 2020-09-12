12 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Eibar - Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Eibar - Celta Vigo maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 Giriş Tarihi: 12.09.2020

'nın açılış maçında , sahasında 'yu konuk ediyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Eibar - Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan başlıyor. Açılış maçında ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde futbolseverler arama motorlarında maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Eibar - Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

EIBAR - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eibar - Celta Vigo maçı 12 Eylül'de saat 17:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

EIBAR - CELTA VIGO MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Eibar:Dmitrovic, Soares, Bigas, Oliveira, Correa, Inui, Expósito, Diop, León, Enrich, García

Celta Vigo:Villar, Olaza, Araújo, Aidoo, Mallo, Beltrán, Tapia, Nolito, Méndez, Emre Mor, Aspas

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