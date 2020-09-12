İngiltere Premier Lig'in açılış haftasında Crystal Palace ile Southampton karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Crystal Palace - Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in ilk hafta mücadelesinde Crystal Palace ile Southampton karşılaşacak. Futbolseverler tarafından maçla ilgili birçok araştırma yapılıyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Crystal Palace - Southampton maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE - SOUTHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Southampton maçı 12 Eylül 17:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE - SOUTHAMPTON MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Crystal Palace: Guaita, Mitchell, Dann, Kelly, Ward, Schlupp, McArthur, Milivojevic, Zaha, Batshuayi, Ayew

Southampton: McCarthy, Bertrand, Bednarek, Stephens, Walker-Peters, Redmond, Romeu, Ward-Prowse, Djenepo, Ings, Adams

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