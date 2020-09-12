12 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Crystal Palace - Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Crystal Palace - Southampton maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 Giriş Tarihi: 12.09.2020

'in açılış haftasında ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Crystal Palace - Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in ilk hafta mücadelesinde ile karşılaşacak. Futbolseverler tarafından maçla ilgili birçok araştırma yapılıyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Crystal Palace - Southampton maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE - SOUTHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Southampton maçı 12 Eylül 17:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE - SOUTHAMPTON MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Crystal Palace: Guaita, Mitchell, Dann, Kelly, Ward, Schlupp, McArthur, Milivojevic, Zaha, Batshuayi, Ayew

Southampton: McCarthy, Bertrand, Bednarek, Stephens, Walker-Peters, Redmond, Romeu, Ward-Prowse, Djenepo, Ings, Adams

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