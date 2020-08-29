Arsenal - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool ile FA Cup'ın son şampiyonu Arsenal Community Shield finalinde karşı karşıya geliyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Arsenal - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool ile İngiltere Federasyon Kupası'nın (FA Cup) son sahibi Arsenal ile Community Shield finalinde mücadele edecek. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Liverpool'da Alex Oxlade Chamberlain bu maçta sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Arsenal'de ise, Gabriel Martinelli, Shkodran Mustafi, Calum Chambers, Pablo Marí gibi yıldızlar önemli mücadelede yerini alamayacak.
ARSENAL - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Arsenal - Liverpool maçı bu akşam saat 18:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
ARSENAL - LİVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Arsenal: Leno, Saliba, David Luiz, Tierney, Soares, Xhaka, Torreia, Niles, Nelson, Nketiah, Aubameyang
Liverpool: Alisson, Williams, Gomez, Van Djik, Robertson, Fabinho, Jones, Keita, Salah, Mane, Firmino
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama