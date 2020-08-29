29 Ağustos 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Arsenal - Liverpool maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 Giriş Tarihi: 29.08.2020

'in son şampiyonu ile 'ın son şampiyonu finalinde karşı karşıya geliyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Arsenal - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in son şampiyonu ile 'nın () son sahibi ile finalinde mücadele edecek. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Liverpool'da Alex Oxlade Chamberlain bu maçta sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Arsenal'de ise, Gabriel Martinelli, Shkodran Mustafi, Calum Chambers, Pablo Marí gibi yıldızlar önemli mücadelede yerini alamayacak.

ARSENAL - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Arsenal - Liverpool maçı bu akşam saat 18:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

ARSENAL - LİVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Leno, Saliba, , Tierney, Soares, Xhaka, Torreia, Niles, Nelson, Nketiah, Aubameyang

Liverpool: Alisson, Williams, Gomez, Van Djik, Robertson, Fabinho, Jones, Keita, Salah, Mane, Firmino

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