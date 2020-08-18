18 Ağustos 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelon'da Ronald Koeman dönemi

Barcelon'nın yeni teknik direktörü belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.08.2020

8-2'lik mağlubiyeti sonrası Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona'da Başkan yeni teknik direktörü açıkladı. Bartomeu, Ronald Koeman'ın yeni teknik direktör olduğunu duyurdu.

Barcelona'nın yeni teknik direktörü, Ronald Koeman oldu. Barcelona Başkanı Bartomeu "Önümüzdeki sezon hocamız Ronald Koeman olacak" dedi.

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