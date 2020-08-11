Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Wolverhampton ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Wolverhampton - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Wolverhampton ile Sevilla karşılaşıyor. Mücadele MSV Arena'da oynanacak. Wolverhampton, son 16 turunda Olympiakos'u elerken, Sevilla ise Roma'yı turnuva dışına itmişti. Tur atlayan taraf Manchester United ile karşılaşacak. Wolverhampton'da cezalı Daniel Podence ile sakatlığı bulunan Jonny mücadelede forma giyemeyecek. Sevilla'da ise Nemanja Gudelj'in sakatlığı bulunuyor.

WOLVERHAMPTON - SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Wolverhampton - Sevilla maçı bu akşam 22:00'da Bein Sports 1'de canlı yayınlacak.

WOLVERHAMPTON - SEVILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Wolverhampton: Rui Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Dendoncker, Moutinho, Neves, Vinagre, Jimenez, Jota

Sevilla: Vaclik, Navas, Diego Carlos, Kounde, Reguilon, Fernando, Jordan, Banega, Ocampos, Munir, De Jong

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