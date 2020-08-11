11 Ağustos 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Wolverhampton - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Wolverhampton - Sevilla maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.08.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen UEFA 'nde heyecanı yaşanıyor. ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Wolverhampton - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA mücadelesinde ile karşılaşıyor. Mücadele MSV Arena'da oynanacak. Wolverhampton, son 16 turunda Olympiakos'u elerken, Sevilla ise Roma'yı turnuva dışına itmişti. Tur atlayan taraf ile karşılaşacak. Wolverhampton'da cezalı Daniel Podence ile sakatlığı bulunan Jonny mücadelede forma giyemeyecek. Sevilla'da ise Nemanja Gudelj'in sakatlığı bulunuyor.

WOLVERHAMPTON - SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Wolverhampton - Sevilla maçı bu akşam 22:00'da Bein Sports 1'de canlı yayınlacak.

WOLVERHAMPTON - SEVILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Wolverhampton: Rui Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Dendoncker, Moutinho, Neves, Vinagre, Jimenez, Jota

Sevilla: Vaclik, Navas, Diego Carlos, Kounde, Reguilon, Fernando, Jordan, Banega, Ocampos, Munir, De Jong

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