11 Ağustos 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Wolverhampton - Sevilla l CANLI

Wolverhampton - Sevilla l CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 Giriş Tarihi: 11.08.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen UEFA 'nde heyecanı yaşanıyor. ile karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşmayı aspor.com.tr'den anbean takip edebilrsiniz.

UEFA mücadelesinde ile karşılaşıyor. Mücadele MSV Arena'da oynanıyor. Wolverhampton, son 16 turunda Olympiakos'u elerken, Sevilla ise Roma'yı turnuva dışına itmişti. Tur atlayan taraf ile karşılaşacak. Wolverhampton'da cezalı Daniel Podence ile sakatlığı bulunan Jonny mücadelede forma giyemiyor. Sevilla'da ise Nemanja Gudelj'in sakatlığı bulunuyor.

11'LER

Wolves: Rui Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Dendoncker, Ruben Neves, Moutinho, Vinagre, Trarore, Jimenez

Sevilla: Bounou, Navas, Kounde, Carlos, Reguilion, Banega, Fernando, Jordan, Suso, En - Nesyri, Ocampos

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