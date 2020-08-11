Wolverhampton - Sevilla l CANLI

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Wolverhampton ile Sevilla karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşmayı aspor.com.tr'den anbean takip edebilrsiniz.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Wolverhampton ile Sevilla karşılaşıyor. Mücadele MSV Arena'da oynanıyor. Wolverhampton, son 16 turunda Olympiakos'u elerken, Sevilla ise Roma'yı turnuva dışına itmişti. Tur atlayan taraf Manchester United ile karşılaşacak. Wolverhampton'da cezalı Daniel Podence ile sakatlığı bulunan Jonny mücadelede forma giyemiyor. Sevilla'da ise Nemanja Gudelj'in sakatlığı bulunuyor.

11'LER



Wolves: Rui Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Dendoncker, Ruben Neves, Moutinho, Vinagre, Trarore, Jimenez

Sevilla: Bounou, Navas, Kounde, Carlos, Reguilion, Banega, Fernando, Jordan, Suso, En - Nesyri, Ocampos

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