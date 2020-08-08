Serie A'nın son şampiyonu Juventus, Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikten sonra Maurizio Sarri ile yolları ayırmıştı. Juventus'ta en güçlü teknik direktör adayı Andrea Pirlo olarak belirlendi.

İtalya Serie A'da 9 yıl üst üste şampiyon olan Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istenilen başarıyı gösteremedi. Teknik direktör Maurizio Sarri ile yolları ayıran Juventus, gelecek sezon teknik direktör adaylarını belirledi. İtalya basınında çıkan haberlere göre, Juventus ve İtalya'nın efsane futbolcularından Andrea Pirlo, Juventus adına en güçlü aday haline geldi.

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